Платежи российских компаний за вред экологии вырастут в девять раз
8 ноября 2010, 17:19ОбществоАнка
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Минприроды по поручению президента подготовило новые экологические требования к промышленности.
В итоге, платежи за выбросы к 2016 году могут вырасти в девять раз - до 138 миллиардов рублей. Чиновники предлагают устанавливать нормативы вредного воздействия на природу на основе показателей наилучших доступных технологий. Для этого будут созданы специальные справочники с информацией о технологических процессах, при которых наносится наименьший вред окружающей среде. В этих документах будет указано разрешенное воздействие на окружающую среду на единицу продукции при применении НДТ. Компании будут сами рассчитывать свои выбросы и обращаться к чиновникам за разрешением на превышение выбросов.
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