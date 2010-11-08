Платежи российских компаний за вред экологии вырастут в девять раз

В итоге, платежи за выбросы к 2016 году могут вырасти в девять раз - до 138 миллиардов рублей. Чиновники предлагают устанавливать нормативы вредного воздействия на природу на основе показателей наилучших доступных технологий. Для этого будут созданы специальные справочники с информацией о технологических процессах, при которых наносится наименьший вред окружающей среде. В этих документах будет указано разрешенное воздействие на окружающую среду на единицу продукции при применении НДТ. Компании будут сами рассчитывать свои выбросы и обращаться к чиновникам за разрешением на превышение выбросов.