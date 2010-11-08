Подростки гуляют, а родители платят штрафы

Еще летом в Нижнем Тагиле был определен список мест, в которых нельзя появляться детям до 18 лет. Это, к примеру, бары и магазины интимных товаров. Таких мест в городе 18. Одновременно с этим принято постановление, согласно которому подростки до 16 лет не должны в темное время суток, то есть после 23-х часов летом и после 22-х часов зимой, без сопровождения взрослых, появляться в общественных местах.

В начале учебного года в школах всех родителей с этим постановлением ознакомили. Но дети продолжают гулять самостоятельно по вечерам, рассказала корреспондентам радио «Маяк Нижний Тагил» инспектор по делам несовершеннолетних нижнетагильского УВД Марина Пятыгина. Это показала прошедшая с 1-го по 5-ое ноября операция «Безнадзорные дети». 30 подростков задержали правоохранители на улицах города после 22-х часов. Из них 12 человек оказались в возрасте до 14-ти лет. Чаще всего дети без присмотра старших гуляли в Ленинском районе. Здесь было задержано 20 подростков. Всех таких детей милиционеры отправляли в дежурную часть, туда же вызывали родителей. На первый раз милиционеры ограничились предупреждением. Но если ребенка и впредь найдут гуляющим поздно без присмотра, то родителям грозят штрафы. По злачным местам подростки в Нижнем Тагиле не ходят. За все время рейда в местах, куда нельзя до 18-ти, не обнаружено ни одного несовершеннолетнего.