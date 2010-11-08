Производители мяса птицы попросили защиты от Онищенко

Производители мяса направили письмо на имя первого вице-премьера Виктора Зубкова, в котором они заявили, что подобных запретов нет ни в ЕС, ни в США, где 80 процентов полуфабрикатов производится из замороженной птицы. Авторы письма утверждают, что из-за запрета цены на мясо резко вырастут. ГОСТом для охлажденных тушек птицы определено двое суток с момента выработки сырья до момента переработки. При этом сейчас любая птицефабрика может заморозить свою продукцию и отправить по всей стране, а без заморозки мясо птицы из европейской части России в Сибирь уже не доедет. Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пообещал участникам рынка запретить не только переработку, но и оборот замороженного мяса птицы в России.