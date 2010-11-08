Российские мошенники научились экспортировать деньги

Это в 21 раз больше, чем в 2008 году. При выводе капитала чаще всего используется следующий механизм: российская фирма заключает фиктивный внешнеторговый контракт с фирмой, работающей за рубежом, на поставку товаров. Российская компания перечисляет стопроцентную предоплату, а в уполномоченный банк представляет для подтверждения поддельную грузовую декларацию. Фактически товары в Россию не приходят. Под сделку создается компания-однодневка, которая и должна предоставить фальшивую декларацию о получении импортной поставки, перевести деньги на нужный счет и самоликвидироваться. Сейчас, по оценке таможни, признаки фирм-однодневок есть у 70 процентов участников внешнеэкономической деятельности.