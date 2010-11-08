Уголовное дело не будет возбуждено
8 ноября 2010, 18:08ОбществоАнка
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По факту смерти австрийского инженера уголовное дело возбуждаться не будет.
Напомним, 2-го ноября на территории Нижнетагильского металлургического комбината обнаружено тело 32-летнего сотрудника фирмы «Сименс Вай». Австрийский инженер консультировал специалистов НТМК по установке нового оборудования. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть гражданина Австрии была некриминальной – у него отказало сердце, рассказал корреспонденту радио «Маяк Нижний Тагил» руководитель следственного отдела Тагилстроевской прокуратуры Вадим Белкин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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