В Испании прошел чемпионат по сну
8 ноября 2010, 08:51ОбществоОльга
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В Испании прошел Открытый чемпионат страны по послеобеденному сну.
Всем желающим принять участие в конкурсе был предложен обильный обед. Отобедав, каждый участник должен был быстро заснуть и проспать около 20минут. В целях обеспечения чистоты эксперимента каждый участник былснабжен специальным прибором для измерения пульса, с помощью которогосудьи могли определить, спит ли он на самом деле, сообщает АМИ-ТАСС.
Победителем необычного турнира стал проживающий в Испании гражданинЭквадора Педро Сорья Лопес, который много лет работал ночным охранником иприобрел привычку спать днем. Победитель получил в награду пижамузолотистого цвета и тысячу евро.
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