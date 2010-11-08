В Испании прошел чемпионат по сну

Всем желающим принять участие в конкурсе был предложен обильный обед. Отобедав, каждый участник должен был быстро заснуть и проспать около 20минут. В целях обеспечения чистоты эксперимента каждый участник былснабжен специальным прибором для измерения пульса, с помощью которогосудьи могли определить, спит ли он на самом деле, сообщает АМИ-ТАСС.