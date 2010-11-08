В Нижнем Тагиле произошло ДТП с тремя пострадавшими
8 ноября 2010, 10:28Общество
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Машина лихача, превысившего скорость, съехала с дороги и перевернулась. В результате ДТП пострадал сам водитель и три его пассажира.
5 ноября в 4 часа утра 23-летний водитель «ПЕЖО-406» на круговомдвижении Черноисточинское шоссе – Октябрьский проспект допустил съезд сдороги, наезд на стоящую автомашину ВАЗ-«2112». После этого машинаопрокинулась. Об этом 8 ноября сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Водитель и три пассажира автомашины получили травмы. Водитель послеоказания медицинской помощи с ушибом груди, рваной раной волосистойчасти головы отпущен домой. Пассажиры, молодые люди 21-23 лет, получиврваные раны и переломы, госпитализированы в ЦГБ №3.Один из пострадавших в момент госпитализации находился в состоянии комы.
Предварительная причина ДТП - нарушение скоростного режима.
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