В Нижнем Тагиле произошло ДТП с тремя пострадавшими

5 ноября в 4 часа утра 23-летний водитель «ПЕЖО-406» на круговомдвижении Черноисточинское шоссе – Октябрьский проспект допустил съезд сдороги, наезд на стоящую автомашину ВАЗ-«2112». После этого машинаопрокинулась. Об этом 8 ноября сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Водитель и три пассажира автомашины получили травмы. Водитель послеоказания медицинской помощи с ушибом груди, рваной раной волосистойчасти головы отпущен домой. Пассажиры, молодые люди 21-23 лет, получиврваные раны и переломы, госпитализированы в ЦГБ №3.Один из пострадавших в момент госпитализации находился в состоянии комы.