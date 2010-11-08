Весной расширенный участок южного въезда должен стать ровнее

Почти 4,5 километра «новой современной дороги», как назвал ее губернатор Александр Мишарин, были сданы подрядчиком вовремя, несмотря на скептические настроения горожан. На церемонии открытия губернатор поблагодарил жителей Старателя за то, что они с пониманием отнеслись к временным неудобствам из-за перекрытия дороги. Глава города Валентина Исаева напомнила, что это только первая очередь расширения южного въезда в город. Она была выполнена в рамках программы поддержки моногородов. Но на открывшемся участке работы пока не завершены. Так, еще предстоит установить 230 световых опор, отметила Валентина Исаева.