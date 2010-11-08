Зима на Урал не спешит

Как рассказали корреспондентам радио «Маяк Нижний Тагил» в Свердловском Гидрометцентре, в минувшие выходные дни при движении циклона в Зауралье дул порывистый ветер до 24м/с, во многих районах Урала прошли осадки в виде дождя и мокрого снега. На юго-востоке Свердловской области осадки были сильными и по количеству достигали полумесячной, а местами даже месячной нормы. В последние дни похолодало, но все же температура превышает норму на 2-4°. А в ближайшие трое суток снова ожидается потепление.