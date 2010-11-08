Зима на Урал не спешит
8 ноября 2010, 16:45ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Зима на Урал не спешит – в ближайшие дни снова потеплеет.
Как рассказали корреспондентам радио «Маяк Нижний Тагил» в Свердловском Гидрометцентре, в минувшие выходные дни при движении циклона в Зауралье дул порывистый ветер до 24м/с, во многих районах Урала прошли осадки в виде дождя и мокрого снега. На юго-востоке Свердловской области осадки были сильными и по количеству достигали полумесячной, а местами даже месячной нормы. В последние дни похолодало, но все же температура превышает норму на 2-4°. А в ближайшие трое суток снова ожидается потепление.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей