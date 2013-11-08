Лидеров российского рынка назовут уже на следующей неделе: «Лучшая компания - 2013»

Это уникальное мероприятие, которое позволит не только обозначить ведущие организации российского бизнеса, но и даст возможность обменяться уникальными опытом, знаниями и идеями, которые нарабатывались методом проб и ошибок в непростых экономических условиях отечественной экономики. Таким образом «Лучшая компания - 2013» - это не столько награждение предпринимателей, сколько диалог между ними. Согласитесь, только совместными усилиями можно сделать бизнес в России инвестиционно привлекательным, динамично развивающимся.

Для отбора номинантов организаторы конкурса использовали данные, предоставленные Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации (Росстат). Для определения наиболее достойных номинантов используются основные критерии отбора – динамические изменения основных финансовых показателей (прибыль/убыток, оборот), налоговых отчислений и количественные данные по персоналу, филиалам/дочерним обществам. Аналитическое исследование проводится таким образом, чтобы учесть вклад компании в основную отрасль народного хозяйства региона и района. Для уравнения шансов на победу малых предприятий и индивидуальных предпринимателей используется дифференцированная методика определения номинантов, которая использует различные критерии отбора в зависимости от масштабов компании.

Компании, претендующие на звание «Компания года - 2013», подавали заявку через сайт Союза www.mfes.ru, заполнив специальный регистрационную лист. Итоги первого этапа подводились ежемесячно. Организации-лауреаты получали награды экспресс-доставкой в течение десяти рабочих дней после окончания месяца подведения итогов.

Все лауреаты Первого этапа Конкурса принимут участие во Втором этапе и в финальной Церемонии награждения, которая состоится 14 ноября 2013 года в 18:00 в ГК «Президент-Отель» (Москва), при участии представителей федеральных средств массовой информации, руководителей всероссийских общественных организаций и представителей государственной власти – депутатов Государственной Думы ФС РФ, членов Совета Федерации ФС РФ, членов Счетной Палаты РФ, представителей профильных Министерств и ведомств.

На Церемонии будут награждены лауреаты Второго этапа Конкурса с присвоением звания «Лучшая компания – 2013» в следующих номинациях:

Кстати, компания «Тагил Сити» тоже принимает участие в конкурсе в номинации «СМИ». Добавим, в Нижнем Тагиле есть бизнесмены, которые гордятся своей работой и имеют достойные результаты. Несомненно, у них есть все шансы претендовать на звание «Компания года».

Интересен тот факт, что многие предприниматели организуют еще одно дело для того, чтобы сберечь свои капиталы, ведь нельзя не заметить, как инфляция уменьшает вклады. В особенности, как утверждает УК «Столичная финансовая корпорация», это сказывается на долгосрочных и крупных вложениях. Но, к счастью, ряд вкладов для частных лиц помогает не только сохранять, но и приумножать свои накопления, нивелируя влияние инфляции.