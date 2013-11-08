Реализм Петра Бортнова могут увидеть тагильчане в музее-заповеднике (ФОТО)

Это 20 работ живописца, собранные из нескольких коллекций, а также документы из личного архива художника. Выставка особенно понравится тем, кто увлекается родным Уралом, ведь в картинах Петра Степановича природа наших мест, люди и история родного края. Он блестящий мастер портрета, в его картинах детальное отображение действительности.

Кстати, выставка проходит в рамках проекта «Тагильский календарь» (совместная работа компании «Полиграфист» и музея-заповедника), который идет с 2010 года. Это ежегодный выпуск перекидного календаря, насыщенного актуальной и исторической информацией о Нижнем Тагиле. В 2014 году у календаря будет новый облик, ведь на его страницах появится образ человека труда, отраженный как раз работами Петра Бортнова.

Фото предоставлены музеем-заповедником «Горнозаводской Урал»

Краткая биографическая справка:

Петр Степанович Бортнов (1918-2013 гг.) - известный уральский живописец, яркий представитель социалистического реализма, Заслуженный художник России, член Союза художников РФ, Почетный гражданин города Нижняя Салда.

Родился в городе Нижняя Салда. В 1938 году был призван в ряды Красной Армии, служил на Курильских островах до 1945 года, участник Великой Отечественной войны, награжден медалью «За победу над Японией».

В 1947-1950 гг. учился в Уральском художественно-промышленном училище, в котором и преподавал до 1957 г, и связь с которым сохранил на всю жизнь, воспитав не одно поколение молодых дарований. С 1957 г. работал в Нижнетагильских художественно-промышленных мастерских РСФСР, созданных в этом году при его участии. С 1956 по 1972 год Петр Степанович – член Художественного совета и правления Свердловского отделения Союза художников РСФСР. С 1960 года – член Союза художников РСФСР. В 1978 году П.С. Бортнов получил звание Заслуженного художника РФ.

П.С. Бортнов - участник всесоюзных и всероссийских художественных выставок, создал более тысячи полотен, которые хранятся в музеях многих городов нашей страны. Одно из самых любимых направлений в творчестве П.С. Бортнова – это тема человека труда, которой посвящены монументальные полотна.