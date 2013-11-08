Совет директоров Уралхимпласта согласовал бюджет на 2014 год

Перспективы, нужно отметить, радужные. Во-первых, на предприятии прогнозируют рост прибыли в 5 раз относительно 2012 года, а во-вторых, в 2014 году также ожидают рост физических объемов на 20%, четырехкратное по отношению к показателям 2013 года увеличение прибыли и рост заработной платы работников компании, вдвое опережающий инфляцию.

Бюджет сохраняет свою социальную направленность. В частности, в нем заложены средства на поддержку ветеранов предприятия и безусловное выполнение обязательств коллективного договора отметил председатель Совета директоров ОАО «Уралхимпласт» Александр Гердт.

Добавим, предприятие будет реализовывать инвестиционную программу, в том числе проекты технического перевооружения производств фенольных и карбамидных смол, сообщает пресс-служба ОАО «Уралхимпласт».

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