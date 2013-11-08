Тагильские КВН-щики сегодня отмечают свой профессиональный праздник! (ФОТО)

Идею праздника предложил не кто иной, как президент международного клуба КВН небезызвестный – Александр Масляков. Дата празднования была выбрана в честь годовщины самой первой игры, которая вышла в эфир 8 ноября 1961 года.

Правила игр КВН знакомы каждому зрителю и болельщику – приветствие, разминка, СТЭМ, БРИЗ, музыкальный конкурс, домашнее задание. Ну а самая ожидаемая программа в каждом сезоне – это, конечно, открытие лиги КВН.

Кстати, в Нижнем Тагиле ровно неделю назад состоялось открытие лиги КВН «Новая версия». Это было по-настоящему веселое мероприятие с новыми социальными, политическими и жизненными шутками. 4 новичка («Торговый центр «Андрей», «Люди в строгом», «Приличная сборная» и «Демидовские детишки») и 4 «титана» («РЖК», «Вроде по моде», «Каша» и «Дистрой»).

Кстати, Александра Балуева, руководитель отдела продвижения компании «Тагил Сити», является по совместительству членом жюри в городском КВН. Александра поделилась своими впечатлениями от прошедшей игры:

Вообще отмечу, что в этот раз было восемь команд. Четыре из них – «старички», кто имеет опыт выступления на тагильской сцене, региональной. Были и 4 команды абсолютной новые. Это было заметно и по их возрасту, и по их свежему юмору. Было действительно видно, что юмор изменился на этом фестивале, что он стал еще ближе к людям, которые сидят в зале.

Ты прямо чувствуешь и понимаешь, что они говорят, – все эти реальные истории, будь то прикол с домофоном, будь то история из торгового центра, когда несчастные мужчины ждут своих женщин. Все эти примеры взяты из нашей с вами жизни, и они действительно трогают – мы сами над собой смеемся, о чем-то задумываемся – исправить в себе или так оставить.

КВН сейчас несет удивительную силу, он, можно сказать, как «лакмусовая бумажка». Он показывает, что происходит в городе, что тревожит молодое поколение, а это люди, которым дальше творить и жить. Если их беспокоит здравоохранение – они будут шутить про докторов, коррупция в ГИБДД – про гаишников. Если у нас прекрасный мэр, то они сейчас говорят об этом в своих сценках. С ними тяжело поспорить, потому что все эти изменения видят. И с помощью этого интересного, злободневного юмора ребята показывают, что им на самом деле очень важно, что будет в их жизни, а КВН, в данном случае, - важный социальный индикатор.

Александра также отметила, что все четыре новеньких команды очень заинтересовали и порадовали. «Конечно, им есть, куда расти – они только начинают. Но у них есть уже свои фишки, свои приколы, которые, я думаю, они будут развивать из выступления в выступление, пользоваться тем, что это работает, что на это отреагировали люди. Желаю им не сдуться! Это на самом очень классно, пусть все приходят!»

Кстати, победителем в этой игре стала команда «Дистрой». Второе место заняла «Каша», а третье - «Вроде по моде». Ну а ярким сюрпризом для зрителей и болельщиков стало мега-выступление легендарной команды «Урал» – сборной, состоящей из тагильчан и екатеринбуржцев.