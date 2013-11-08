У пансионата «Аист» будут ликвидированы свалки ТБО: природоохранный прокурор обязал администрацию это сделать (ФОТО)

Однако работа природоохранного прокурора на этом не закончилась. Как выяснилось, на том же месте, но в близлежащих лесах, некими лицами были организованы свалки твердых бытовых отходов.

Накануне Василий Валентинович Калинин направил в редакцию TagilCity.ru информацию о том, что 5 ноября 2013 года Ленинский районный суд удовлетворил иск природоохранного прокурора к администрации города, управлению городским хозяйством администрации города об обязании ликвидировать и остальные свалки в районе пансионата «Аист» в течение 6 месяцев с момента вступления решения в силу. Конечно, администрация города имеет право обжаловать данное решение суда.

Один из пользователей в комментариях к новости о ликвидации свалки свиней отметил:

Жалко, что не убрали до кучи и близлежащие свалки. Кстати, одна из них видна на фото справа от шлагбаума. Так и осталась, и прокурор не заметил что ли?

Как раз данными свалками природоохранный прокурор в течение этого времени и занимался. Очевидно, что процесс организации уборки свалок – дело длительное, поскольку кроме активистов и природоохранного прокурора в этом никто не заинтересован.

Однако есть отличный пример самоотверженности и ответственности, о нем TagilCity.ru уже писал – Константин Лапин, который самостоятельно ликвидировал множество свалок. Однако он надеется, что когда-нибудь у него будут такие же единомышленники, как и он сам.