3 тысячи уральцев, не заплатившие взносы на капремонт, не смогут выезжать из России
Сегодня, 15:15ОбществоФото: pixabay.com
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Более 7 тысяч жителей Свердловской области не платят ежемесячные взносы на капитальный ремонт, из них 3 тысячам должников судебные приставы ограничили выезд за границу.
Сюжеты: Екатеринбург
У свердловских судебных приставов находятся на исполнении примерно 7 тысяч производств в отношении собственников помещений, которые не оплатили взносы на капитальный ремонт.
Трем тысячам должников служба судебных приставов ограничила право покидать территорию страны, наложила арест на денежные средства, находящиеся на счетах в банках. 2,5 тысячам человек запретила совершать регистрационные действия в отношении транспортных средств.
В ходе проводимых рейдов приставами-исполнителями, у жителей, имеющих задолженность, могут арестовать личное имущество, сообщают «Вечерние Ведомости».
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