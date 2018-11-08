3 тысячи уральцев, не заплатившие взносы на капремонт, не смогут выезжать из России

У свердловских судебных приставов находятся на исполнении примерно 7 тысяч производств в отношении собственников помещений, которые не оплатили взносы на капитальный ремонт.

Трем тысячам должников служба судебных приставов ограничила право покидать территорию страны, наложила арест на денежные средства, находящиеся на счетах в банках. 2,5 тысячам человек запретила совершать регистрационные действия в отношении транспортных средств.