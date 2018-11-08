44-летний мужчина пропал без вести в Нижнем Тагиле

Рост Александра Юрьевича составляет 178 см, телосложение среднее. Волосы короткие русые, глаза голубые. Был одет в спортивные кроссовки, короткую куртку и спортивные штаны. Особыми приметами являются маленькие шрамы на лице и татуировка на пальце, сообщает поисковый отряд «Скорпион» .

Всем, кто обладает информации о местонахождении Шпагина Александра Юрьевича просьба сообщить по номерам 02 или 102, а также 8(952)741-89-62, 8(904)172-57-86 и 8(982)713-12-58.