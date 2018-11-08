Дмитрий Рыболовлев может продать футбольный клуб «Монако»

Вместе с тем, адвокаты Рыболовлева заявляют об отсутствии связей между задержанием и обвинением по делу якобы трехлетней давности. Об этом пишет «Советский Спорт».

Отмечается, что предприниматель чтобы получить фиктивные контракты, увеличивающие бюджет клуба и расширяющей спектр игроков в плане покупки, пользовался услугами маркетингового агентства AIM.

Пятого ноября власти запустили проверку всех собранных данных, а уже шестого ноября миллиардер был задержан. Так, в его апартаментах прошел обыск, а после допроса прокуратура задержала миллиардера, обвинив в коррупции и торговле влиянием.

Адвокаты Рыболовлева заверяют, что бизнесмен проходит по делу, которому уже три года. Речь идет об обвинениях в мошенничестве в сторону арт-дилера Ива Бувье. Бизнесмен наткнулся на публикацию в прессе, где была упомянута картина, купленная им несколько лет назад. Стоимость картины была ниже в разы, чем сумма, переданная его дилеру. В целом, произведений искусства, на которые комиссия оказалась завышена, обнаружилось несколько. Рыболовлев за свою коллекцию отдал Бувье два миллиарда долларов, а это примерно в два раза выше фактической стоимости. Несмотря на обвинения со стороны миллиардера, в соответствии с законом Бувье был в своем праве ставить такой комиссионный сбор. Также Бувье заявил о том, что Рыболовлев сам виноват, поскольку согласился платить такую сумму за его услуги.

В 2017 году дело вновь было взято в оборот: бизнесмен решил доказать свою правоту и заставить местное правительство наказать Бувье. Однако способы реализации своих целей он выбрал незаконные. Олигарх давил на министра юстиций Монако, стараясь поменять позицию властей по отношению к арт-дилеру. В ходе расследования у французских журналистов появились записи разговоров и переписка, в которой Рыболовлев дает указания своим подчиненным воздействовать на некоторых членов правительства Монако. Адвокаты выступили против включения этих записей в материалы дела, утверждая что они добыты незаконным путем.

Рыболовлев может нанять лучших адвокатов, затягивающих процесс на года. Ему позволит это сделать его состояние, оцениваемое почти в семь млрд долларов.