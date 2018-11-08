Эрмитаж-Урал в Екатеринбурге ищет подрядчика в четвёртый раз

Ранее конкурс уже объявлялся трижды, но заявки от подрядчиков на выполнение работ не поступали.

Согласно проекту, все работы должны быть завершены до 30 апреля 2020 года. Исполнитель должен сохранить и приспособить для современного использования здание бывшей типографии «Гранит» на улице вайнера, 11 и построить трёхэтажный пристрой, который должен примкнуть к зданию с востока и юго-востока.