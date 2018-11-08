Эрмитаж-Урал в Екатеринбурге ищет подрядчика в четвёртый раз
Сегодня, 13:44ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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Мэрия Екатеринбурга в четвёртый раз объявила конкурс на поиск подрядчика для реконструкции культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал».
Сюжеты: Екатеринбург
Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на определение подрядчика, который займется реконструкцией культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Срок окончания приема заявок – 23 ноября 2018 года.
Ранее конкурс уже объявлялся трижды, но заявки от подрядчиков на выполнение работ не поступали.
Согласно проекту, все работы должны быть завершены до 30 апреля 2020 года. Исполнитель должен сохранить и приспособить для современного использования здание бывшей типографии «Гранит» на улице вайнера, 11 и построить трёхэтажный пристрой, который должен примкнуть к зданию с востока и юго-востока.
Начальная цена контракта составила 217 231 939 рублей, сообщает Е1.ru.
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