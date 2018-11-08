Фитнес-тренер из Екатеринбурга осужден на восемь лет колонии за педофилию

В конце 2017 года тренер совершил действия сексуального характера в отношении 7-летней девочки. Это произошло в холле одного из спортивных центров Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области, в ходе расследования было опрошено более 30 свидетелей, кроме того, следователи проанализировали видеозаписи, сделанные в заведении.