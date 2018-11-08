Фитнес-тренер из Екатеринбурга осужден на восемь лет колонии за педофилию
8 ноября, 13:05ОбществоФото: pixabay.com
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Подозревавшийся в совершении действий сексуального характера в отношении ребенка фитнес-тренер из Екатеринбурга приговорен к восьми годам колонии.
Сюжеты: Екатеринбург
В конце 2017 года тренер совершил действия сексуального характера в отношении 7-летней девочки. Это произошло в холле одного из спортивных центров Екатеринбурга.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области, в ходе расследования было опрошено более 30 свидетелей, кроме того, следователи проанализировали видеозаписи, сделанные в заведении.
Екатеринбуржец осужден на восемь лет колонии строгого режима.
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