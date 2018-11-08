Лазерное представление будет показано жителям Нижнего Тагила в новогодние праздники

Трансляция семи лазерных представлений планируется на Театральной площади Нижнего Тагила в новогодние праздники. Предполагается, что световое представление будет показываться в 19:30 или 20:00 и займет около 10 минут. Организаторы сообщают, что готовятся несколько вариантов шоу, которые будут транслироваться в разные праздничные дни.

На совещании с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым обсуждалась локализация оборудования возле сцены, и было принято решение о проведении технической репетиции, которую назначили на следующей неделе. На время проведения репетиции на Театральной площади и на проспектах Ленина и Строителей будет произведено отключение наружного освещения, чтобы понять из какой точки показ будет более эффективным и безопасным, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.