Обкатка трамвайных путей пройдёт на ВМЗ в Нижнем Тагиле

Начиная с 9 ноября в районе ВМЗ на улице Быкова до улицы Максима Горького будут ходить трамваи для того, чтобы обкатать отремонтированные пути.

Об этом рассказал глава управления городским хозяйством Владимир Юрченко. По его словам, обкатка трамвайных путей в тагильском микрорайоне будет проходить в течение недели.

Готовим завтра прогнать трамваи, запустить пробно, сообщил Юрченко.