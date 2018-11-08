Отсыпка дороги проведена на Руднике в Нижнем Тагиле по поручению Владислава Пинаева

В рамках объезда Тагилстроевского района Владислав Пинаев побывал на объектах, жалобы на которые поступали от жителей города.

Так, мэр дал поручение провести отсыпку дороги на территории Рудника. Дорога вдет к участкам, выделенным под индивидуальное жилищное строительство. Жители поселка обратились к Владиславу Пинаеву во время приема главы города. Тагильчане жаловались на то, что ни машина скорой помощи, ни пожарная не моги проехать к новым домам.

Как сообщает прсс-служба администрации Нижнего тагила, по поручению мэра специалисты провели расчистку дороги от растительности, подготовили основание и сделали отсыпку щебнем.