Русские оправданы. Испанский суд признал ошибкой операцию «Тройка»

В 2008 году испанская полиция арестовала несколько граждан России, предполагая, что они связаны с так называемой «русской мафией». Всего обвинения выдвинули в отношении 26 россиян, которые, по версии следствия, отмывали деньги в Испании.

Связанные с преступным сообществом люди якобы создали в Испании сеть фиктивных контор, на которые записывали недвижимость, приобретенную на незаконные доходы. Недвижимость в последствие перепродавали, а деньги выводили в офшоры, пишет Newsnn.ru.

Суд по делу «русской мафии» начался в феврале. При этом для Владислава Резника прокуроры запрашивали самое суровое наказание - пять с половиной лет лишения свободы и штраф €100 млн. Резник и его супруга Диана Гиндин лично участвовали в процессе.

В итоге судьи пришли к выводу, что прокуратура не представила доказательств того, что обвиняемые сотрудничали или получали помощь от криминальных структур.

«Оправданы все. И наши соотечественники - Владислав Резник, Диана Гиндин, Кирилл Ильин. Что свидетельствует о том, что все это дело, как мы достоверно знали изначально, является грубейшей, очевидной фальшивкой», сообщил адвокат Владислава Резника Александр Гофштейн. Более того, он отметил, что подозрения испанцев основываются только на национальном происхождении подозреваемых, что оказалось основной ошибкой прокуроров.