Убийца двух девушек на Уктусе в Екатеринбурге мог быть мотоспортсменом
Тагильский уфолог Валентин Дегтерёв подозревает мотоциклиста в убийстве двух девушек на Уктусе в Екатеринбурге.
Свердловский уфолог Валентин Дегтерёв высказал предположение, что к убийству двух девушек на Уктусе в Екатеринбурге, совершенному 25 августа 2018 года, может быть причастен спортсмен из мотоклуба. Исследователь аргументирует догадку тем, что место, где были убиты екатеринбурженки, находится недалеко от трассы мотоспортсменов. Кроме того, время убийства совпадает со временем закрытия клуба – 22:00.
По данным Дегтерёва, следователи как раз ищут в центре проката мотоциклов, информирует «Федерал Пресс».
По неподтвержденной информации, убийца был в шлеме и мотоциклетной форме.
По словам Дегтерёва, в клубе имеется вся необходимая информация, которую нужно проверить. Однако исследователь рассматривает вариант, что мотоциклист мог быть предпоследним человеком, который видел девушек живыми.