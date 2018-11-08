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Угрожал поджечь сотрудника ДПС: свердловчанин заплатит 30 тысяч рублей штрафа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Угрожал поджечь сотрудника ДПС: свердловчанин заплатит 30 тысяч рублей штрафа

Сегодня, 14:44ОбществоФото: maxpixel.net
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