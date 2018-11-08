Угрожал поджечь сотрудника ДПС: свердловчанин заплатит 30 тысяч рублей штрафа

Летом 2017 года житель поселка Белоярский в Свердловской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками ДПС на 52 км трассы Екатеринбург-Тюмень.

Мужчина открыл крышку бензобака и удерживал зажженную зажигалку у горловины бензобака, угрожая сжечь автомобиль в случае, если сотрудники ДПС предпримут попытку отправить его на специализированную стоянку.

Потом подсудимый взял в салоне своего автомобиля газовый баллон и направил струю газа в сторону одного из полицейских. Когда он убедился, что газ попал на одежду сотрудника правоохранительных органов, свердловчанин пригрозил поджечь его.