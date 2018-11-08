Владимир Хомяков назначен врио начальника полиции Первоуральска
Сегодня, 16:22ОбществоФото: pixabay.com
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Врио начальника ОМВД Первоуральска назначен подполковник Владимир Хомяков.
В Первоуральске вместо задержанного 7 ноября главы полиции Олега Грехова назначен врио начальника ОМВД подполковник Хомяков.
По словам Валерия Горелых, на период служебной проверки Олег Грехов отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Расследованием Грехова занимаются сотрудники следственного комитета Октябрьского района Екатеринбурга.
Начальник полиции Первоуральска был задержан 7 ноября возле своего дома по подозрению в коррупции, информирует URA.RU.
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