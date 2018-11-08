Жителю Екатеринбурга грозит три года тюрьмы за то, что он скинул таксу с 5 этажа

Летом 2018 года местный житель Екатеринбурга, находясь в алкогольном опьянении, выкинул с балкона 5 этажа таксу соседей. Собака по кличке Чип случайно забежала в открытую дверь квартиры обвиняемого.

После инцидента ветеринар констатировал у пострадавшего животного множественные увечья и переломы со смещением.