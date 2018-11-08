Жителю Екатеринбурга грозит три года тюрьмы за то, что он скинул таксу с 5 этажа
Сегодня, 13:43ОбществоФото: pixabay.com
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Жителя Екатеринбурга могут осудить на три года за то, что он выкинул с балкона 5 этажа собаку соседей.
Сюжеты: Екатеринбург
Летом 2018 года местный житель Екатеринбурга, находясь в алкогольном опьянении, выкинул с балкона 5 этажа таксу соседей. Собака по кличке Чип случайно забежала в открытую дверь квартиры обвиняемого.
После инцидента ветеринар констатировал у пострадавшего животного множественные увечья и переломы со смещением.
Мужчина свою вину отрицает. Обвиняемому может грозить наказание до 3 лет лишения свободы, по ч.1 ст.245 УК РФ. Уголовное дело будет рассмотрено в мировом суде, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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