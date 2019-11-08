Генпрокурор Юрий Чайка прилетит в Екатеринбург

23 ноября для встречи с представителями бизнеса в Екатеринбург прибудет генпрокурор РФ Юрий Чайка, сообщает РБК.
В программе визита генпрокурора — встреча с выпускниками Уральской государственной юридической академии, которую закончил он сам в 1976 году. Затем Чайка встретится с бизнесменами, которые планируют обсудить с ним вопросы нарушения федерального законодательства при реализации муниципальных полномочий в отношении нестационарных торговых объектов и проблемы обращения с ТКО.
Бизнес очень обеспокоен нарушением законодательства при установлении нормативов. Есть основания полагать, что они были установлены с нарушением правил,рассказал изданию змпредседателя «Опоры России» в Свердловской области Дмитрий Ханин.
Последний раз Чайка прилетал в Екатеринбурге в мае этого года. Во время визита он принял участие в совещании по практике надзора в сфере обращения с ТКО.