Генпрокурор Юрий Чайка прилетит в Екатеринбург

В программе визита генпрокурора — встреча с выпускниками Уральской государственной юридической академии, которую закончил он сам в 1976 году. Затем Чайка встретится с бизнесменами, которые планируют обсудить с ним вопросы нарушения федерального законодательства при реализации муниципальных полномочий в отношении нестационарных торговых объектов и проблемы обращения с ТКО.

Бизнес очень обеспокоен нарушением законодательства при установлении нормативов. Есть основания полагать, что они были установлены с нарушением правил,рассказал изданию змпредседателя «Опоры России» в Свердловской области Дмитрий Ханин.