Мэрия Нижнего Тагила обжалует судебное решение по дому на Боровой
22 октября администрация города подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд по иску прокурора Дзержинского района к мэрии Нижнего Тагила в отношении обследования дома по адресу Боровая, 41 на предмет аварийности.
Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, за прошедший период 2019 года поступало только одно письменное обращение от граждан — разъяснить ситуации с признанием дома аварийным и сроками расселения жильцов. Ранее заявлений от жителей дома не было, в том время как, по данным надзорного ведомства, собственники обращались в мэрию неоднократно. Также в пресс-службе администрации пояснили, что собрание жильцов само принимает решения по текущему ремонту дома и проведению обследования помещений специализированной организацией.
Перечень и виды необходимых работ, а также источник их финансирования могут быть определены только на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Напомним, проверка надзорного ведомства выявила, что здание находится в ненадлежащем техническом состоянии и нуждается в проведении экспертизы. Прокурор Дзержинского района обратился в суд с иском о признании незаконными бездействия администрации города в отношении дома по адресу Боровая, 41 и обязать её провести обследование здания на предмет его аварийности. Ленинский районный суд полностью удовлетворил требования. Отметим, что три из девяти квартир дома являются городским имуществом.