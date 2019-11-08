Мэрия Нижнего Тагила обжалует судебное решение по дому на Боровой

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, за прошедший период 2019 года поступало только одно письменное обращение от граждан — разъяснить ситуации с признанием дома аварийным и сроками расселения жильцов. Ранее заявлений от жителей дома не было, в том время как, по данным надзорного ведомства, собственники обращались в мэрию неоднократно. Также в пресс-службе администрации пояснили, что собрание жильцов само принимает решения по текущему ремонту дома и проведению обследования помещений специализированной организацией.

Перечень и виды необходимых работ, а также источник их финансирования могут быть определены только на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.