Пинаев обсудил с главами тагильских ТОСов проблемы общественного самоуправления
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с главами ТОСов для того, чтобы обсудить вопросы общественного самоуправления, сообщает пресс-служба администрации города.
В этой встрече также приняли участие главы районов и руководители дорожных служб.В ходе беседы были затронуты вопросы частности организации контейнерных площадок в частном секторе, уборки снега с дорог, освещения улиц и ремонта тротуаров.
Кроме того, в ходе встречи с главами ТОСов Владислав Пинаев подчеркнул, что в 2019 году за счёт участия Нижнего Тагила в нескольких федеральных программах бюджет города впервые достиг отметки в 15 млрд рублей.
Динамика развития города прослеживается, несмотря на все трудности. Примером эффективной работы территориального общественного самоуправления может быть опыт ТОСа «Пограничный», где в этом году был реализован проект благоустройства. По моему мнению, там жителям в рамках федеральной программы удалось создать очень уютную и комфортную территорию для отдыха и занятий спортом, отметил мэр.