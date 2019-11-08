Пинаев обсудил с главами тагильских ТОСов проблемы общественного самоуправления

В этой встрече также приняли участие главы районов и руководители дорожных служб.В ходе беседы были затронуты вопросы частности организации контейнерных площадок в частном секторе, уборки снега с дорог, освещения улиц и ремонта тротуаров.

Кроме того, в ходе встречи с главами ТОСов Владислав Пинаев подчеркнул, что в 2019 году за счёт участия Нижнего Тагила в нескольких федеральных программах бюджет города впервые достиг отметки в 15 млрд рублей.