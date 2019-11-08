СК начал проверку по факту массового отравления детей в лагере под Екатеринбургом
Следственный комитет по Свердловской области проведет проверку детского центра для одаренных детей «Золотое сечение» по факту массового отравления детей, сообщает Znak.
Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов сказал, что по итогам расследования будут сделаны выводы о произошедшем.
Сейчас на территории лагеря работает межведомственная комиссия. Также на место выехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.
Врачи скорой помощи из Ревды вместе с главным педиатром и главным эпидемиологом Территориального центра медицины катастроф проводят осмотр всех детей, которые приехали на отдых.
Госпитализированные дети находятся в стабильном состоянии под наблюдением медиков. Опасений для здоровья нет. Некоторым из них требуется дополнительное обследование.
Сегодня в центре «Золотое сечение» произошло массовое отравление детей. По официальной информации у них подозревают ротавирусную инфекцию. 19 детей по итогам осмотра госпитализированы. Смена прекращена досрочно.