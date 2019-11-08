СК начал проверку по факту массового отравления детей в лагере под Екатеринбургом

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов сказал, что по итогам расследования будут сделаны выводы о произошедшем.

Сейчас на территории лагеря работает межведомственная комиссия. Также на место выехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

Врачи скорой помощи из Ревды вместе с главным педиатром и главным эпидемиологом Территориального центра медицины катастроф проводят осмотр всех детей, которые приехали на отдых.

Госпитализированные дети находятся в стабильном состоянии под наблюдением медиков. Опасений для здоровья нет. Некоторым из них требуется дополнительное обследование.