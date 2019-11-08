В детском лагере под Екатеринбургом произошло массовое отравление детей
Сегодня, 12:59ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В лагере «Лесная жемчужина» под Екатеринбургом, где отдыхают одаренные дети из «Золотого сечения», произошло массовое отравление. Госпитализированы 19 детей, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Подростки почувствовали себя плохо в среду, 6 ноября. У детей поднялась температура, началась рвота, боли в животе и головокружение. 7 ноября состояние детей ухудшилось. При этом, по словам одной из воспитанниц, руководство лагеря никаких мер не принимало.
Скорую помощь детям вызвали утром 8 ноября. Администрация «Лесной жемчужины» от комментариев отказалась. В «Золотом сечении» пояснили, что ответственность за питание школьников несет руководство лагеря.
По данным Минздрава Свердловской области, у 19 детей имеются симптомы ротавирусной инфекции,пояснили в департаменте информполитики региона.
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