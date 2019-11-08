В детском лагере под Екатеринбургом произошло массовое отравление детей

Подростки почувствовали себя плохо в среду, 6 ноября. У детей поднялась температура, началась рвота, боли в животе и головокружение. 7 ноября состояние детей ухудшилось. При этом, по словам одной из воспитанниц, руководство лагеря никаких мер не принимало.