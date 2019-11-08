В Нижнем Тагиле из незаконного оборота изъято 65 тонн лома черного и цветного металла
Сегодня, 14:45ОбществоФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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С начала 2019 года в Нижнем Тагиле из незаконного оборота изъяли 65 тонн лома цветного и черного металла, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Кроме того, с начала года в суд направлено 50 уголовных дел по краже металла. За год сотрудники отдела экономической безопасности совместно с участковыми уполномоченными провели более 200 проверок. В результате составлен 231 протокол об административных правонарушениях. За 10 месяцев на территории Нижнего Тагила и Горноуральского ГО зарегистрировано 119 преступлений, связанных с кражей металла.
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Часто встречаются кражи с территорий кладбищ — металлические памятники, ограды. Наибольшую опасность представляют кражи кабелей с объектов связи, энергетики. Это ведет к отключению электроснабжения жилых домов, соцобъектов, а также угрожает жизни и здоровью самих посягателей.
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