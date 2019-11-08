В Нижнем Тагиле из незаконного оборота изъято 65 тонн лома черного и цветного металла

Кроме того, с начала года в суд направлено 50 уголовных дел по краже металла. За год сотрудники отдела экономической безопасности совместно с участковыми уполномоченными провели более 200 проверок. В результате составлен 231 протокол об административных правонарушениях. За 10 месяцев на территории Нижнего Тагила и Горноуральского ГО зарегистрировано 119 преступлений, связанных с кражей металла.