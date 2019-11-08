В Нижнем Тагиле сотрудников полиции поздравили с их профессиональным праздником

Слова благодарности за несение службы своим коллегам выразил временно исполняющий обязанности начальника управления Вячеслав Шведчиков. Он пожелал сотрудникам и их родным терпения и здоровья.

Кроме того, в торжественной обстановке специальные звания присвоены трём сотрудникам правоохранительных органов. Звание капитана полиции получил заместитель командира отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых старший лейтенант полиции Сергей Ольховиков. Звание старший лейтенант присвоено инспектору группы управления нарядами отделения организации службы отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Михаилу Епанешникову и оперуполномоченному отдела полиции № 16 Александру Шкляеву.

Почётными грамотами отмечены майор полиции Павел Желонкин, старший лейтенант Михаил Черкасов и старший сержант Марина Мельникова.

Майор полиции Наталья Илюхина, майор Андрей Торощин и старший лейтенант Николай Чудинов по приказу свердловского главка награждены памятной юбилейной медалью «300 лет Российской полиции». Памятные медали также вручили ветеранам органов внутренних дел Виталию Лысенко, Анатолию Яркину, Андрею Кайдышеву, Раисе Михайленко.