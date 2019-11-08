В Удмуртии «Россетями» консолидированы 80% сетевых активов

Президент России Владимир Путин поддерживает концепцию развития электросетевого комплекса в Удмуртии. Уже сейчас видны положительные изменения. Речь идет о росте производительности труда на 40%, снижении операционных расходов на 30% и капитальных расходов — на 15%. Одновременно с этим показатели надежности возросли в два раза, подчеркнул генеральный директор «Россетей».

Ливинский добавил, что законодательные инициативы корпорации направлены на укрепление стабильного финансово-экономического положения электросетей. После реализации задуманного износ оборудования замедлится. Россияне получат доступ к важным дополнительным сервисам.

По словам Председателя Комитета по энергетике Госдумы Федерального Собрания РФ Павла Завального, цифровая трансформация сетей является хорошим трендом. Последний нуждается в решении ключевых проблем, а не в автоматизации работы. В данном вопросе полезными будут меры по регулированию отрасли, предложенные «Россетями».

В Удмуртии консолидация электросетей на базе системообразующей сетевой компании существенно уменьшает расходы, делая тарифы более прозрачными, резюмировал Завальный.

Глава Удмуртии Александр Бречалов присоединился ко всему вышесказанному. Чиновник указал на консолидацию на базе «Россетей» 80% сетевых активов региона. Вырученные от этого средства местные власти вложили в социальные проекты. «Россетями» был открыт первый в России цифровой Городской диспетчерский пункт. Именно с этого объекта контролируются все сетевые энергетические объекты Ижевска, информирует Udm-info.ru.