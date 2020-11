Антирейтинг поликлиник и фекалии в «Магните». Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 7 ноября.

Жители Нижнего Тагила часто остаются недовольны системой здравоохранения в городе. TagilCity.ru составило рейтинг поликлиник на основе отзывов на Яндекс и Google и разобралось, почему руководители медицинских учреждений не реагируют на них. Лучшей в городе оказалась поликлиника № 4 на Новострое, по оценкам жителей Нижнего Тагила в Яндексе она набрала 4 балла. Меньше всего тагильчане довольны работой городскими поликлиниками № 1 на улице Окунева и № 3 на Липовом тракте. Они набрали1,3 и 1,4 балла соответственно. В основном во всех поликлиниках тагильчане жалуются на отказ в приеме и очереди, невозможность дозвониться в регистратуру, хамство со стороны сотрудников и нехватку талонов к узким специалистам. В поликлинике Демидовской городской больницы пациенты в первую очередь негативно высказываются по поводу отсутствия ремонта. Руководители поликлиник не отвечают на жалобы в поисковых системах, поэтому обратной связи между медучреждениями и пациентами не существует. Эксперты видят решение проблемы в подготовке компетентных сотрудников, которые отрабатывали бы жалобы пациентов. Сейчас такие должности в штате медицинских учреждений не предусмотрены. «Обращение — убогое». Народный рейтинг поликлиник Нижнего Тагила Тагильчанка приняла участие в шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Своими впечатлениями она поделилась с редакцией TagilCity.ru. Она рассказала, что программа принесла ей душевное облегчение. На шоу она участвовала с целью разгадки тайны проклятия ее семьи. В ней уже 30 лет умирают мужчины при загадочных обстоятельствах, а женщины часто попадают под колеса машин. Экстрасенсам было показано шесть фотографий родственников, но одно из изображений было «фейковым». Одна из участниц не смогла определить лишнюю фотографию, кроме того, она рассказала о прошлом и будущей судьбе несуществующей личности. Тагильчанка отметила, что сначала она не верила в эффективность данного проекта, однако некоторые экстрасенсы «просто вывернули наизнанку». «Навсегда запомню»: Тагильчанка рассказала об участии в шоу «Битва экстрасенсов» В Екатеринбурге пациент обсерватора с COVID-19 пожаловался, что больным предлагают самостоятельно мыть полы. Мужчина находится в обсерваторе «AVS Отель», где и размещено данное объявление. В оперштабе пояснили, что оно недостоверно, так как летом там принимали здоровых людей, прибывших из-за границы. Объявление было написано для них, а об организации процесса уборки на данный момент предложили узнать у руководителей обсерватора. На Урале пациент «ковидного» обсерватора пожаловался на предложение помыть полы В Нижнем Тагиле неизвестный мужчина облил фекалиями кассира в «Магните» на улице Ленина. Он зашел в магазин с рюкзаком, достал из него бутылку и вылил содержимое на кассира, после чего скрылся с места происшествия. В полиции сообщили, что по данному случаю проводится проверка. В Нижнем Тагиле неизвестный облил фекалиями кассира «Магнита»

