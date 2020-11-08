Антирейтинг поликлиник и фекалии в «Магните». Итоги дня в Свердловской области

Жители Нижнего Тагила часто остаются недовольны системой здравоохранения в городе. TagilCity.ru составило рейтинг поликлиник на основе отзывов на Яндекс и Google и разобралось, почему руководители медицинских учреждений не реагируют на них. Лучшей в городе оказалась поликлиника № 4 на Новострое, по оценкам жителей Нижнего Тагила в Яндексе она набрала 4 балла. Меньше всего тагильчане довольны работой городскими поликлиниками № 1 на улице Окунева и № 3 на Липовом тракте. Они набрали1,3 и 1,4 балла соответственно. В основном во всех поликлиниках тагильчане жалуются на отказ в приеме и очереди, невозможность дозвониться в регистратуру, хамство со стороны сотрудников и нехватку талонов к узким специалистам. В поликлинике Демидовской городской больницы пациенты в первую очередь негативно высказываются по поводу отсутствия ремонта. Руководители поликлиник не отвечают на жалобы в поисковых системах, поэтому обратной связи между медучреждениями и пациентами не существует. Эксперты видят решение проблемы в подготовке компетентных сотрудников, которые отрабатывали бы жалобы пациентов. Сейчас такие должности в штате медицинских учреждений не предусмотрены.