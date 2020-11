Бывший настоятель храма в Екатеринбурге назвал свое изгнание сатанизмом

В Екатеринбурге экс-настоятель храма Ксении Петербургской Георгий Бусыгин рассказал свою версию случившегося 6 ноября. Ролик с обращением выложен на Youtube-канале Всеволода Могучева.

По словам священника, 3 ноября в обитель приехали представители РПЦ и попытались пройти за алтарь. Это произошло из-за обращения Бусыгина к митрополиту Кириллу. За обращение - захват храма и срыв венчания, говорит бывший настоятель. По его словам, события 6 ноября устроили те же люди, что приходили к нему накануне. Он заявляет, что был избит Всеволод Могучев, а одному из прихожан разбили очки. Святой считает, что это сатанизм и о православии не может идти и речи. Напомним, 6 ноября сторонники отца Сергия попытались захватить храм святой Ксении в Екатеринбурге. Представитель Рождественского церковного округа, относящегося к храму, отец Андрей заявил, что Всеволод Могучев профессиональный провокатор и привез людей, которые препятствовали попасть в храм представителям епархии. Сторонники скандального отца Сергия попытались взять под контроль храм на Урале

