Бывший настоятель храма в Екатеринбурге назвал свое изгнание сатанизмом

Бывший настоятель храма в Екатеринбурге назвал свое изгнание сатанизмом

Сегодня, 11:21ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге экс-настоятель храма Ксении Петербургской Георгий Бусыгин рассказал свою версию случившегося 6 ноября. Ролик с обращением выложен на Youtube-канале Всеволода Могучева.

По словам священника, 3 ноября в обитель приехали представители РПЦ и попытались пройти за алтарь. Это произошло из-за обращения Бусыгина к митрополиту Кириллу.

За обращение - захват храма и срыв венчания, говорит бывший настоятель.

По его словам, события 6 ноября устроили те же люди, что приходили к нему накануне. Он заявляет, что был избит Всеволод Могучев, а одному из прихожан разбили очки. Святой считает, что это сатанизм и о православии не может идти и речи.

Напомним, 6 ноября сторонники отца Сергия попытались захватить храм святой Ксении в Екатеринбурге. Представитель Рождественского церковного округа, относящегося к храму, отец Андрей заявил, что Всеволод Могучев профессиональный провокатор и привез людей, которые препятствовали попасть в храм представителям епархии.

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