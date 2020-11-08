Михаил Дегтярев распорядился ускорить ремонт домов для военных

Отмечается, что военные из гарнизона обеспокоены состоянием многоквартирных домов, которые были построены в 70 - 80-х годах ХХ века. Пятиэтажные строения находятся в неудовлетворительном состоянии - в одном из них протекает крыша, которую необходимо заменить в ближайшее время. Проживание в таких домах становится небезопасным. Однако НКО «Региональный оператор – Фонд капремонта МКД в Хабаровском крае» включил гражданские строения в региональную программу капитального ремонта только на 2033 год. Жители считают, что многие дома не смогут простоять без обслуживания больше десяти лет.