Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил с рабочим визитом поселок Парин, где пообещал военным оказать содействие в ремонте домов.

По сообщению издания TRANSSIB INFO, в поселке Парин Хабаровского края располагается войсковая часть главного управления федерального министерства. Население в нем составляет около шести тысяч человек. Здесь, как и в других отдаленных районах региона, наблюдается проблема с ремонтом гражданских строений. Отмечается, что военные из гарнизона обеспокоены состоянием многоквартирных домов, которые были построены в 70 - 80-х годах ХХ века. Пятиэтажные строения находятся в неудовлетворительном состоянии - в одном из них протекает крыша, которую необходимо заменить в ближайшее время. Проживание в таких домах становится небезопасным. Однако НКО «Региональный оператор – Фонд капремонта МКД в Хабаровском крае» включил гражданские строения в региональную программу капитального ремонта только на 2033 год. Жители считают, что многие дома не смогут простоять без обслуживания больше десяти лет. Военные выразили надежду, что временно исполняющие обязанности главы региона сможет оказать им помощь в решении этой проблемы. Михаил Дегтярев пообещал жителям поселка Парин поддержку и дал ряд распоряжений региональному министерству ЖКХ, исполнение которых будет лично контролировать. Он подчеркнул, что в военном гарнизоне проживают такие же жители Хабаровского края, которые вправе рассчитывать на равноценную поддержку со стороны властей. Необходимо отметить, что за время выполнения обязанностей губернатора региона Михаил Дегтярев посетил семнадцать районов, где встретился с местными жителями и отдал более сотни распоряжений профильным ведомствам по улучшению качества жизни населения. Исполнение поручений глава Хабаровского края взял на личный контроль.

