На Урал прибыл первый эшелон с военной техникой

Напомним, в конце октября УВЗ предложил ввести новые меры поддержки в сфере вагоностроения. С 1 июля 2021 УВЗ предлагает ограничить допуск на сеть новых вагонов на тележках старых конструкций для того, чтобы новая техника выпускалась на тележках улучшенной конструкции. Имеются в виду тележки 18—100, а также их аналоги. Помимо этого, УВЗ хочет ограничить хранение неисправного и некомплектного парка на железнодорожных путях. Это поможет удалить с линии около 60 тысяч вагонов.