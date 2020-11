На Урал прибыл первый эшелон с военной техникой

В Свердловскую область был доставлен первый эшелон с техникой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Эшелон привезли с полигона Капустин Яр, что в Астраханской области. Около 40 наименований техники, а также 60 военнослужащих было доставлено с помощью железнодорожного состава. Сейчас эшелон ждет разгрузка, после которой начнется комплекс работ по обслуживанию. Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» предназначен для поражения самолетов-постановщиков помех, самолетов радиолокационного обнаружения и управления, самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей и других современных и перспективных средств воздушного нападения,подчеркивают в пресс-службе. Также там рассказали, что боевые расчеты ЗРС С-400 «Триумф» после перевооружения, состоявшегося в сентябре 2020 года, совершили первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр. Напомним, в конце октября УВЗ предложил ввести новые меры поддержки в сфере вагоностроения. С 1 июля 2021 УВЗ предлагает ограничить допуск на сеть новых вагонов на тележках старых конструкций для того, чтобы новая техника выпускалась на тележках улучшенной конструкции. Имеются в виду тележки 18—100, а также их аналоги. Помимо этого, УВЗ хочет ограничить хранение неисправного и некомплектного парка на железнодорожных путях. Это поможет удалить с линии около 60 тысяч вагонов. На УВЗ придумали как поддержать сферу вагоностроения

