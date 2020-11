На Урале пациент «ковидного» обсерватора пожаловался на предложение помыть полы

Пациент обсерватора в Екатеринбурге пожаловался на объявление, где предлагается самостоятельно проводить влажную уборку, пишет E1.

Мужчина сообщает, что после лечения в больнице его перевели в обсерватор «AVS Отель». Там он прочитал объявление, в котором сказано, что влажная уборка осуществляется самостоятельно. Photo: E1.ru А персонал тогда чем должен заниматься? Почему больные должны уборку проводить? спрашивает мужчина. В оперативном штабе Свердловской области объяснили, что объявление недостоверно. Летом обсерватор принимал здоровых людей, которые прибыли авиарейсами из других стран. В тот период и появилось объявление. Здоровые люди действительно могли проводить уборку самостоятельно. Как организован этот вопрос на текущий момент следует спросить у руководителей обсерватора, рассказали в оперштабе. Напомним, накануне одна из заболевших коронавирусом пожаловалась на отношение врачей и неудобство в осерваторе, который открыли в спортивном комплексе Курганово под Екатеринбургом. По ее словам, койки размещены прямо в спортзале и стоят очень близко друг к другу, а персонал грубо разговаривает. «Государство о вас заботится»: На Урале из спортзала сделали «ковидный» обсерватор

