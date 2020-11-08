На Урале пациент «ковидного» обсерватора пожаловался на предложение помыть полы

Напомним, накануне одна из заболевших коронавирусом пожаловалась на отношение врачей и неудобство в осерваторе, который открыли в спортивном комплексе Курганово под Екатеринбургом. По ее словам, койки размещены прямо в спортзале и стоят очень близко друг к другу, а персонал грубо разговаривает.