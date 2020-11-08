На Урале пациент «ковидного» обсерватора пожаловался на предложение помыть полы

На Урале пациент «ковидного» обсерватора пожаловался на предложение помыть полы

Сегодня, 12:49ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Пациент обсерватора в Екатеринбурге пожаловался на объявление, где предлагается самостоятельно проводить влажную уборку, пишет E1.

Мужчина сообщает, что после лечения в больнице его перевели в обсерватор «AVS Отель». Там он прочитал объявление, в котором сказано, что влажная уборка осуществляется самостоятельно.

Photo:E1.ru

А персонал тогда чем должен заниматься? Почему больные должны уборку проводить? спрашивает мужчина.

В оперативном штабе Свердловской области объяснили, что объявление недостоверно.

Летом обсерватор принимал здоровых людей, которые прибыли авиарейсами из других стран. В тот период и появилось объявление. Здоровые люди действительно могли проводить уборку самостоятельно. Как организован этот вопрос на текущий момент следует спросить у руководителей обсерватора, рассказали в оперштабе.

Напомним, накануне одна из заболевших коронавирусом пожаловалась на отношение врачей и неудобство в осерваторе, который открыли в спортивном комплексе Курганово под Екатеринбургом. По ее словам, койки размещены прямо в спортзале и стоят очень близко друг к другу, а персонал грубо разговаривает.

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