«Навсегда запомню»: Тагильчанка рассказала об участии в шоу «Битва экстрасенсов»

Жительница Нижнего Тагила приняла участие в шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. О своих впечатлениях она рассказала TagilCity.ru

Девушка поделилась, что вернулась домой со спокойной душой и облегчением. Она поехала на шоу, для того чтобы разгадать тайну проклятия, которое постигло её семью. При загадочных обстоятельствах в ней умирают мужчины в течение 30 лет. Кроме того, женщины часто попадают под колеса автомобилей. Экстрасенсам показывали шесть фотографий. На пяти из них были изображены реальные родственники, а шестое было «фейковым», сделанным с помощью вычислений нейросетью. Некоторые шаманы и ведьмы сразу определили «лишнюю» фотографию. Но одна из участниц не смогла этого сделать и даже рассказала о прошлом и дальнейшей судьбе несуществующего человека. Я не могу назвать эту программу шоу. Тут нет сценария и актеров. Всё происходит в реальном времени, говорит тагильчанка. Она сообщила, что изначально ехала на передачу со скептическим отношением и не верила в реальность и эффективность проекта. Была категорически настроена. Думала «давайте расскажите мне то, что итак все знают». Однако уже после первого сеанса улыбка исчезла. Мою душу просто вывернули наизнанку, добавила участница. Кроме того девушка отметила, что экстрасенсы мысленно «залезли на 20 лет назад». Больше всего её потряс Олег Шепс, который увидел у нее за спиной родственника, говорил его словами, даже стоял также как он. Жительница Нижнего Тагила немного расстроилась, что много интересного было вырезано. Это было просто необъяснимо. Мозг отказывался верить, но против фактов не пойдешь. Я навсегда запомню эту поездку, подытожила девушка. Напомним, 5 ноября о своем участии тагильчанка рассказала TagilCity.ru. После съемок участница не могла поделиться подробностями. Она смогла рассказать подробности только после выхода премьеры программы 7 ноября. Тагильчанка приняла участие в шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ

