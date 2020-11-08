«Навсегда запомню»: Тагильчанка рассказала об участии в шоу «Битва экстрасенсов»

Девушка поделилась, что вернулась домой со спокойной душой и облегчением. Она поехала на шоу, для того чтобы разгадать тайну проклятия, которое постигло её семью. При загадочных обстоятельствах в ней умирают мужчины в течение 30 лет. Кроме того, женщины часто попадают под колеса автомобилей.