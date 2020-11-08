Некоторые знаки наделают ошибок 9 ноября

Лев

Интересный день для львов. Вам чаще обычного придется выступать в качестве лидера. В коллективе вы будете первым находить верное решение, однако окружающие не сразу буду с ним согласны. Не переживайте поэтому поводу и начинайте воплощать идею в жизнь, а коллеги поддержат вас, когда поймут, что вы правы. Удачное время для того, чтобы изменить внешний вид. Можете сделать новую прическу или подобрать для себя стиль одежды, на который ранее не обращали внимание. Вечер проведите в компании. Можете посетить совместные развлекательные мероприятия.