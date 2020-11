В Нижнем Тагиле в ИК-6 создадут участок для приговоренных к принудительным работам

В ИК № 6 Нижнего Тагила создадут исправительный участок для приговоренных к принудительному труду женщин, сообщает пресс-служба ГУФСИН.

Предполагается, что он будет рассчитан на 35 мест. Средства для реконструкции были выделены ФСИН Российской Федерации. Photo: ГУФСИН по Свердловской области Решение о создании было принято в связи с тем, что на территории Свердловской области уже два года успешно функционирует подобный участок на базе КП-66 в Первоуральске. В нем созданы условия для проживания заключенных и привлечения к труду на местных предприятиях. С начала работы через УФИЦ Первоуральска прошло 96 осужденных, из них 36 в 2020 году. Напомним, бывший заместитель начальника ИК-12 в Нижнем Тагиле предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Следствие установило, что им и сообщниками колонии был нанесен ущерб в размере 2,4 миллиона рублей. Материалы дела переданы в Ленинский районный суд.

