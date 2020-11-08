В Нижнем Тагиле в ИК-6 создадут участок для приговоренных к принудительным работам

В Нижнем Тагиле в ИК-6 создадут участок для приговоренных к принудительным работам

Сегодня, 13:31ОбществоPhoto: ГУФСИН по Свердловской области
В ИК № 6 Нижнего Тагила создадут исправительный участок для приговоренных к принудительному труду женщин, сообщает пресс-служба ГУФСИН.

Предполагается, что он будет рассчитан на 35 мест. Средства для реконструкции были выделены ФСИН Российской Федерации.

Photo:ГУФСИН по Свердловской области

Решение о создании было принято в связи с тем, что на территории Свердловской области уже два года успешно функционирует подобный участок на базе КП-66 в Первоуральске. В нем созданы условия для проживания заключенных и привлечения к труду на местных предприятиях.

С начала работы через УФИЦ Первоуральска прошло 96 осужденных, из них 36 в 2020 году.

Напомним, бывший заместитель начальника ИК-12 в Нижнем Тагиле предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Следствие установило, что им и сообщниками колонии был нанесен ущерб в размере 2,4 миллиона рублей. Материалы дела переданы в Ленинский районный суд.

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