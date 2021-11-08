Александр Масляков опроверг слухи о том, что КНВ закрывается

Александр Масляков опроверг слухи о том, что КНВ закрывается
Александр Масляков опроверг слухи о том, что КНВ закрывается
Сегодня, 20:15Общество
В день 60-летия Клуба веселых и находчивых его руководитель и ведущий Александр Масляков заявил, что о прекращении работы проекта речи не идет. Он также сообщил, что недавно на Первом канале запущен “Детский КВН”, и проект ждет светлое будущее.

Масляков рассказал, что слухи о закрытии КВН возникли из-за планирующегося запуска на канале ТНТ аналогичного шоу под названием “Игра”, основанного бывшими квнщиками. По его словам, организаторы проекта попросту украли идею у КВН. Об этом сообщает NEWS.ru

Ранее сообщалось, что новый проект ТНТ может “убить” КВН. Но впоследствии запуск шоу был приостановлен. Причиной этому, в числе прочего, послужили сразу два скандала - из-за подозрения в копировании формата и сцены поцелуя между двумя мужчинами, из-за которой канал заподозрили в пропаганде идей ЛГБТ. Однако шоумен Гарик Мартиросян заявил, что проект приостановлен в связи с антиковидными ограничениями.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы