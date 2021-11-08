Чистая прибыль группы «Открытие» по МСФО приблизилась к 60 млрд рублей

Руководство банковской группы «Открытие» представило промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за январь - сентябрь этого года. Чистая прибыль группы по МСФО равна 58,7 миллиарда рублей.

По словам президента - председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова, за девять месяцев кредитному учреждению удалось в два раза увеличить чистую прибыль. Рентабельность располагаемого капитала группы тоже выросла. Данный показатель за январь - сентябрь составил 19,1%. Об этом информирует newsnn.ru. Такие успехи стали возможны благодаря сильной динамике регулярных банковских доходов. Их объем увеличился на 40% за девять месяцев текущего года. Объем регулярных банковских доходов в структуре операционных доходов равен 75%. Михаил Задорнов подчеркнул, что банк «Открытие» наращивает объемы бизнеса, а также долю рынка во всех основных сегментах. К примеру, кредитный портфель группы с начала 2021 года увеличился на 18%. Случилось так за счет роста розничного кредитного портфеля на 30%, а также займов мелким и средним предпринимателям на 23%. В обнародованной отчетности сказано, что банк смог сохранить высокое качество активов. Объем просроченных более чем на три месяца займов упал до 2,9% от всего кредитного портфеля. В начале этого года данный показатель находился на уровне 3,1%. «Открытие» оперативно развивает инновационные продукты, переводя предприятие на цифровые модели бизнес-процессов. Так, банк увеличил функционал своей мобильной платформы. Появились дополнительные сервисы, полезные для коммерсантов, сказал Задорнов. В октябре нынешнего года управленцы банка поддержали концепцию системы управления ESG-рисками. Кроме того, были определены критерии оценки экологического риска. На данные факторы персонал банка будет опираться при обдумывании условий выдачи кредитов корпоративным клиентам. Отчетность демонстрирует наращивание совокупных активов банковской группы «Открытие» на 9% - до 3 780 миллиардов рублей с начала года. Сумма активов, которые генерируют процентный доход, составила 2 657 миллиардов рублей, другими словами 70% от активов группы. На долю кредитного портфеля приходится 51% - 1 910 миллиардов рублей за вычетом резервов. Этот показатель по итогам девяти месяцев 2021 года вырос на 18%, сказано в отчетности. С начала года кредитный портфель крупного корпоративного бизнеса увеличился на 11%, мелкого и среднего - на 23%, а розничного - на 30%. В январе - сентябре рентабельность капитала (ROTE) увеличилась до 19,1% благодаря быстрому росту регулярных банковских доходов.

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