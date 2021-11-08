Депутат предложил лишить Дацюка почетного статуса за снос особняка в Екатеринбурге

Доколе можно терпеть беспредел по отношению к историческому наследию города? В том числе от бизнесмена-спортсмена. Посмотрим. Разговор точно начат,написал депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев на странице в соцсети.
Местный депутат планирует поднять вопрос о лишении звезды мирового хоккея Павла Дацюка его почетного статуса сначала на заседании комиссии по местному самоуправлению, затем на заседании Екатеринбургской городской думы.
Киселев также уже направил официальное письмо главе городской комиссии по самоуправлению Ирине Овчинниковой с предложением переименовать спортивный комплекс «Дацюк Арена».
Напомним, в ночь на 6 ноября текущего года поздно вечером строители снесли здание старинного особняка 19 века — флигель усадьбы Поповичевых на улице Малышева. Работы не были согласованы с городскими властями, на место выезжали сотрудники Росгвардии. Скандал заключается еще и в том, что на заседании Градсовета Екатеринбурга план строительства высотки не был утвержден, но застройщик все равно снес мешавший ему особняк самовольно.