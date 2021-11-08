Депутат предложил лишить Дацюка почетного статуса за снос особняка в Екатеринбурге

Депутат предложил лишить Дацюка почетного статуса за снос особняка в Екатеринбурге
Депутат предложил лишить Дацюка почетного статуса за снос особняка в Екатеринбурге
Сегодня, 14:36ОбществоФото: 1МI
Статуса почетного гражданина Екатеринбурга может лишиться звезда мирового хоккея Павел Дацюк из-за сноса на Малышева старинного особняка. Дацюк выступает инвестором строительства элитных апартаментов, а старинное здание мешало строительству.

Доколе можно терпеть беспредел по отношению к историческому наследию города? В том числе от бизнесмена-спортсмена. Посмотрим. Разговор точно начат,написал депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев на странице в соцсети.

Местный депутат планирует поднять вопрос о лишении звезды мирового хоккея Павла Дацюка его почетного статуса сначала на заседании комиссии по местному самоуправлению, затем на заседании Екатеринбургской городской думы.

Киселев также уже направил официальное письмо главе городской комиссии по самоуправлению Ирине Овчинниковой с предложением переименовать спортивный комплекс «Дацюк Арена».

Напомним, в ночь на 6 ноября текущего года поздно вечером строители снесли здание старинного особняка 19 века — флигель усадьбы Поповичевых на улице Малышева. Работы не были согласованы с городскими властями, на место выезжали сотрудники Росгвардии. Скандал заключается еще и в том, что на заседании Градсовета Екатеринбурга план строительства высотки не был утвержден, но застройщик все равно снес мешавший ему особняк самовольно.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
историядепутатдомсносДацюкЕкатеринбургКонстантин Киселев
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы