Родители школьников в Екатеринбурге вышли на протест к зданию мэрии. Они недовольны введением дистанционного обучения. В общей сложности на мероприятии собрались около двух десятков человек.

Родители также написали заявление на имя начальника городского департамента Константина Шевченко и мэра Алексея Орлова, пишет Ура.ру. Они требуют подтвердить, что перевод на дистант правомерен. Дети фактически не учатся, образования не получают. Дистант — это не образование, заявила одна из россиянок, которая вышла к мэрии. Константин Шевченко вышел к протестующим. Он объяснил, что школам рекомендовано организовать смешанное обучение. Каждое образовательное решение самостоятельно принимает решение, переводить ли детей на дистанционное обучение. Напомним, в Свердловской области было решено после нерабочих дней оставить школьников на дистанционном обучении. Так ученики 5-11 классов будут обучаться с 8 по 13 ноября на дому, а младшеклассники будут посещать учебные заведения в привычном формате.

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