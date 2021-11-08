Горный университет Петербурга отправит 7 сотрудников на антарктическую станцию

Горный университет Петербурга отправит 7 сотрудников на антарктическую станцию
Горный университет Петербурга отправит 7 сотрудников на антарктическую станцию
Сегодня, 18:52Общество
Научная станция «Восток» вскоре примет экспедицию из 12 человек, это максимальный состав со времен Советского Союза. 7 из 12 членов экспедиции будут представлять горный университет Санкт-Петербурга.

Ректор горного университета Владимир Литвиненко сообщил, что сотрудники вуза и Арктического и Антарктического НИИ более 50 лет регулярно бывают в Антарктиде. Проводимые ими исследования помогли получить информацию по углеводородному циклу и влиянию его на климат.

Например, удалось доказать, что климатические изменения напрямую зависят от концентрации двуокиси углерода и метана в атмосфере. Также выяснилось, что концентрация углекислоты в атмосфере больше зависит от работы вулканов, чем от деятельности человека, пишет forpost-sz.ru.

По словам Литвиненко, Земля «дышит». Этот процесс характеризуется выделением в атмосферу водорода, углерода и других газов. Они играют роль своеобразного термостата в углеродном цикле. Ученые давно доказали, что извержения вулканов, в том числе подземные, оказывают значительное влияние на климат на разных континентах. Сейчас вулканы вновь активизировались, что сопровождается выбросом больших масс СО2 в атмосферу. И это гораздо больше, чем выделяется в процессе жизнедеятельности человечества. При этом нельзя забывать, что эта эмиссия является частью сложного процесса углеродного обмена, в ходе которого СО2 сначала попадает в воздух, а потом, в том числе с дождями, обратно в грунт.

Одной из приоритетных задач научной группы Литвиненко назвал получение сведений о термодинамических процессах, идущих в недрах планеты. Важно прийти к четкому пониманию — как они влияют на климат.

«Новые знания о субледниковом геотермальном поле под Антарктическим ледниковым щитом имеют общечеловеческое значение не только для понимания глубинных тектонических процессов, но и для понимания того, какую роль играет углерод, поступающий в атмосферу из недр Земли, в эмиссии СО2», — подчеркнул Владимир Литвиненко. Изучение этих процессов поможет выбрать верную стратегию развития человеческой цивилизации.

Наконец, исследования в Антарктиде должны помочь в определении перспектив добычи водорода как полезного ископаемого. В то же время ученым предстоит выяснить, способны ли водородные бактерии выступать в качестве органики в углеводородах. А это уже прямой путь к изучению генезиса газовых и нефтяных месторождений.

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