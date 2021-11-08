Кобяков: конгрессно-выставочные мероприятия помогают справляться с новыми вызовами

Так, с целью развития международного сотрудничества Фонд Росконгресс проводит мероприятия, которые также способствуют общей стабилизации торгово-экономических отношений и, соответственно, привлечению в Россию инвестиционных средств. Кроме того, Владимир Путин также отметил важность взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса и увеличения доступа к вакцинам.