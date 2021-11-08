Кобяков: конгрессно-выставочные мероприятия помогают справляться с новыми вызовами

В ходе минувшего саммита G20 президент России Владимир Путин отметил, что в условиях распространения коронавирусной инфекции особенно важно поддерживать взаимодействие со всеми странами для решения возникающих проблем, сообщает rostovgazeta.ru.
Так, с целью развития международного сотрудничества Фонд Росконгресс проводит мероприятия, которые также способствуют общей стабилизации торгово-экономических отношений и, соответственно, привлечению в Россию инвестиционных средств. Кроме того, Владимир Путин также отметил важность взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса и увеличения доступа к вакцинам.
Отмечается, что в мероприятиях Фонда Росконгресс участвует множество зарубежных партнеров. Таким образом, создается оптимальная платформа для организации переговоров, представления российских проектов и укрепления международного сотрудничества. Яркими примерами тому стали Петербургский международный экономический форум 2021 года и Восточный экономический форум 2021 года во Владивостоке. Данные мероприятия являются крупнейшими экономическими событиями с начала пандемии коронавируса.
Проведение подобных мероприятий стало возможным благодаря стандарту безопасности, разработанному специалистами Фонда Росконгресс совместно с экспертами Роспотребнадзора. В период распространения инфекции COVID-19 все крупные международные мероприятия проводятся с учетом эпидемиологических требований.
«Пандемия усугубила ситуацию и привнесла новые проблемы, решать которые приходится абсолютно всем странам мира. Россия всегда открыта к международным переговорам, обмену опытом, обсуждению конструктивных идей и выработке решений вне зависимости от внешнеполитических трендов и ситуаций», — отметил Антон Кобяков.
Более того, помощник президента добавил, что первоочередной задачей всех мероприятий должна быть реализация национальной стратегии развития России.
«Убежден, что именно проведение крупных конгрессно-выставочных мероприятий создает возможности и способствует выработке решений в связи с новыми вызовами, с которыми сталкивается мировое сообщество», — сообщил советник Владимира Путина.
На сегодняшний день Фонд Росконгресс сотрудничает со 160 партнерами, торговыми, финансовыми, бизнес-ассоциациями и объединениями промышленников в 75 странах. При этом в мероприятиях участвуют делегации из 208 стран и территорий.