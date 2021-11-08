Миллион за смерть женщины требуют родные с больницы Каменска-Уральского

Женщина скончалась через сутки после выписки из больницы Каменска-Уральского. Пенсионерку не долечили от пневмонии, выписав из «красной зоны» после отрицательного теста на коронавирус.

Смерть 80-летней женщины произошла еще в конце прошлого октября, до начала массовой вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщает E1 со ссылкой на родственников пенсионерки. Женщину госпитализировали в больницу Каменска-Уральского с высокой температурой и одышкой, проведенная КТ показала поражение легких на 50%. Со слов родственников, пенсионерку положили в «красную зону» без результата теста на коронавирус, лечили 5 дней антибиотиками. Когда женщине поставили неизвестную капельницу, ее состояние резко ухудшилось, но медики выписали ее домой сразу, как пришел отрицательный тест на COVID-19. Температура при выписке составляла 38 градусов. На следующий день пенсионерке стало совсем плохо, лицо опухло. Приехавшие на вызов медики скорой были возмущены, что ее вообще выписали в таком состоянии, бабушку снова повезли в больницу,рассказали изданию родственники умершей женщины. Через несколько часов пенсионерку перевели в реанимацию на аппарат ИВЛ, но спасти ее уже не смогли. Проведенная проверка ТФОМС выявила нарушения, «тяжесть состояния больной оценена неверно», говорится в заключении экспертов. Сейчас родственники женщины собрали документы и обратились в суд. Они требуют миллион рублей с больницы в качестве компенсации морального вреда. Напомним, недавно жительница Свердловской области, заболевшая коронавирусом, обвинила врачей Нижней Туры в неоказании ей помощи вовремя. Больная с высокой температурой несколько дней самостоятельно ездила по больницам и поликлиникам города, ее тест на COVID-19 так и не прищел из лаборатории. В оперштабе региона опровергли эту информацию. Свердловчанка с коронавирусом обвинила врачей в отсутствии медпомощи

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